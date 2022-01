Brentford i samtalar med Christian Eriksen om ein retur til Premier League.

sport

Det er velrenommerte The Athletic som melder om Brentfords interesse for dansken.

Eriksen (29) er kontraktslaus etter å ha vorte samd med tidlegare klubb Inter om å seie opp kontrakten førre månad.

Han fekk hjartestans under Danmarks EM-kamp mot Finland 12. juni.

Tidlegare denne månaden snakka Eriksen med DR om ambisjonen sin om å ta opp att den profesjonelle karrieren sin, og han sa at han sikta seg inn på ein plass i Danmarks lag til Qatar-VM seinare i år.

Agenten hans, Martin Schoots, sa seinare at å returnere til engelsk fotball ville «kjennast som å komme heim».

Eriksen spelte for Tottenham mellom 2013 og 2020, og han spelte over 300 kampar for Nord-London-laget.

Etter å ha vore ute av stand til å spele for Inter på grunn av Serie As medisinske reglar om hjartestartarar (ICD), trena Eriksen med den danske klubben OB – som han spelte for mellom 2005 og 2008.

