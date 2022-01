Fifa pressa til endring før VM-omspelet: Gule kort blir sletta

sport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gjer heilomvending og droppar vektlegginga av dei gule korta spelarane har fått gjennom kvalifiseringa. Endringa skjer etter at alle laga i omspelsfasen meinte det var nødvendig.

– Ein heilt rett ting å gjere. Det handlar om å komme seg til VM, som er det største som finst. Då må det vere sportsleg rettferdig. Alle deltakarlanda stod bak dette, seier den administrative leiaren for det svenske landslaget, Stefan Pettersson, til TV 4.

Åtte svenske spelarar stod med eitt gult kort før semifinaleoppgjeret mot Tsjekkia i VM-omspelet i mars. Dei kan no puste letta ut.

Men spelarar som avslutta den ordinære kvalifiseringa med to åtvaringar, må framleis stå over neste kamp. Det betyr at Sverige må greie seg utan Zlatan Ibrahimovic og Emil Krafth mot tsjekkarane. Begge fekk gult kort nummer to i kvalifiseringa i gruppefinalen mot Spania i november. Det gir automatisk karantene.

Semifinalane i det europeiske VM-omspelet blir spelt slik 24. mars: Russland–Polen, Portugal–Tyrkia, Italia–Nord-Makedonia, Sverige–Tsjekkia, Wales–Austerrike, Skottland–Ukraina.

Dei tre finalane går 29. mars. VM-sluttspelet går av stabelen i Qatar mot slutten av året.

