Kaasa fullførte Molde-overgangen

Eliteserieklubbane stadfesta overgangen måndag. Dei første rykta om salet byrja å svirre for alvor førre veke.

– Det kjennest veldig bra! Eg kjende det var på tide å ta eit steg vidare, og då Molde kom på banen, var det ikkje så mykje tvil. Det er ein fin klubb som speler god fotball, noko eg har vore fan av i mange år. Førsteinntrykket er solid, så no gler eg meg til å komme i gang, seier Kaasa til nettstaden til Molde.

Han byter klubb etter å ha vore ein del av Odd-systemet sidan 2013. Han debuterte i Eliteserien i november 2017, og sidan fekk han 111 kampar og skåra sju mål for laget frå Skien.

– Forhandlingane med Molde har gått føre seg ei stund, og vi er glade for at vi no har vorte samde med klubben. Kaasa har hatt ei veldig fin utvikling og er ein spelar som klubben har sett stor pris på, seier sportssjef Tore Andersen i Odd i ei fråsegn.

