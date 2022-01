Rose om Haaland-utsegnene: – Ikkje noko stort tema

sport

Dortmunds norske stjernespiss skapte i helga overskrifter både med to mål og med friske utsegner i eit Viaplay-intervju etter 5-1-sigeren over Mainz. Der hevda han mellom anna at klubben har byrja å presse han til å ta ei avgjerd rundt framtida si.

Det er kjent at Haaland har ein utkjøpsklausul i kontrakten sin, og at fleire av Europas største klubbar har han på ønskelista si. Det skal samtidig vere opp til spissen sjølv om han ønskjer å forlate klubben allereie til sommaren.

Trenar Rose fekk naturleg nok spørsmål om Haaland-utsegnene då han måndag heldt pressekonferanse framfor St. Pauli-møtet.

– For meg og oss er ikkje dette ei stor sak. Eg snakka kort med han i går, men mest om fotball. Eg er avslappa rundt denne situasjonen. Eg ser Erling her kvar dag, og han er tilgjengeleg for cupkampen. Det er det som gjeld for meg, sa Rose.

Haaland startar truleg bortekampen på tysdag, som er åttedelsfinale i den tyske cupen.

(©NPK)