Giggs-rettssak utsett til etter VM-omspelet

Giggs har vore suspendert frå Wales-jobben sidan han i november 2020 vart arrestert etter meldingar om bråk heime hos han og kjærasten.

Den mangeårige Manchester United-stjerna er tiltalt for vald mot to kvinner, og rettssaka mot han skulle eigentleg ha vorte halde 24. januar. Men manglande tilgjengelege rettssalar gjer at han inntil vidare blir flytta til 8. august.

– Eg har forklart situasjonen til han, og han er ekstremt skuffa over utviklinga. Han er takksam for innsatsen som er lagd ned for å setje ein ny dato så tidleg som mogleg, seier Giggs' advokat Chris Daw.

Giggs hadde håpa å leie Wales i omspelet til Qatar-VM i slutten av mars, men det får han truleg ikkje. Robert Page har leidd laget sidan Giggs vart suspendert, og det ligg an til at han held fram med det, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Wales møter Austerrike i semifinalen i VM-omspelet 24. mars. Walisarane har berre vore i VM éin gong tidlegare – i 1958.

