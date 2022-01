Nilsen bomma på det andre gullet sitt i para-VM etter sekundstrid: – Eit rotterace!

sport

Det var ein knalltett kamp mellom Nilsen og Ukrainas Ludmila Liasjenko gjennom heile 15-kilometeren i fri teknikk for kvinner i klassen for ståande. Til slutt måtte Nilsen gi tapt med 2,8 sekund.

– Det er tett, og slik vi vil ha det. Vi har vorte bortskjemde, og dette viser at det ikkje kjem av seg sjølv, sa trenaren Bjørn Kristiansen til NRK.

21-årige Nilsen frå Tromsø med bustad nettopp i Lillehammer var lenge i tet i heimeløypene, men mista gullet på dei siste kilometrane.

Stivna

Det var ingen utslått og nedbroten jente som møtte NRK til intervju.

– Når det er ein som slår meg, er det fortent. Det var tungt og nervepirrande frå start til slutt. Det vart eit rotterace. Eg kjende at det var tungt i dag. Høgrefoten vart stiv, sa Nilsen.

Ho seier at ho ikkje er vand med sekunddrama, og at det prega henne gjennom løpet. Halvvegs trudde ho at ho skulle vinne.

– I dag var det nesten tyngre psykisk enn fysisk, men eg er eigentleg godt fornøgd med 2.-plass. Det er godt å sjå at eg ikkje vinn med eitt minutt kvar einaste gong, sa Nilsen.

Spennande

Nilsen opna 5,3 sekund bak Liasjenko på første mellomtid. Ho var 0,8 sekund bak etter fem kilometer, og på 6,3 kilometer var ho i tet for første gong.

Sju sekunds leiing etter 7,4 kilometer var redusert til 2,3 etter ti kilometer. Ho auka deretter til 3.9 sekund etter 12,2 kilometer. På dei siste kilometrane sakka ho akterut og var knappe tre sekund bak rivalen i mål.

Vilde Nilsen (21) tok gull på opningsdistansen 10 kilometer i klassisk stil under VM i Lillehammer. Det var hennar femte i VM-samanheng. Ho tok fire gull i det førre VM i Prince George i Canada.

Laurdag er det sprint på programmet i Lillehammer. Det er Nilsens favorittdistanse.

– Då skal ingen slå meg, fastslo Nilsen overfor NRK.

