Smitteutbrot i Storhamar handball – kamp utsett

Det kjem fram i ei flyttingsmelding frå Noregs Håndballforbund. Det er Hamar Arbeiderblad som melder om smitteutbrotet i Storhamar.

– Det er ikkje bra. Vi har to kampar denne veka, og med så mange smitta i laget må vi prøve å få utsett begge. Vi har dialog med Håndballforbundet i Noreg og EHF (Det europeiske handballforbundet), seier dagleg leiar Kamilla Sundmoen i Storhamar til HA.

Forutan den no utsette Larvik-kampen skal Storhamar etter planen møte Herning-Ikast i Europaligaen laurdag.

Klubben ventar på testsvar for fleire spelarar, og det er dermed ikkje utenkjeleg at talet på smitta spelarar kan auke. Regelverket i norsk handball seier at kampar kan utsetjast dersom eit lag har åtte eller fleire spelarar ute på grunn av koronaviruset.

