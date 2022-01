Sterk norsk tropp til EM i skiskyting

sport

Erlend Bjøntegaard og Aleksander Fjeld Andersen er blant utøvarane som er tekne ut til meisterskapen som startar 24. januar.

– På herresida stiller vi med eit sterkt lag der alle seks har levert gode resultat på internasjonale arenaer etter jul, seier trenar for utviklingslandslaget på herresida, Anders Brun Hennum.

EM-laget er det same som gjekk IBU-cup i slovakiske Osrblie etter jul. Der var alle inne blant topp seks i minst eitt av renna. Sist helg fekk Bjøntegaard & co. prøve seg i verdscupen i Ruhpolding som følgje av at OL-håpa stod over.

Verdscupsjanse fekk òg fleire av dei EM-klare kvinnene i Tyskland.

– Damelaget til EM er eit av dei sterkaste laga vi har hatt på mange år. Fem av jentene har vore på pallen så langt denne sesongen i IBU-cup, og det har òg vore gode løp i verdscupen, seier trenar Sverre Olsbu Røiseland.

EM-troppen ser slik ut:

Kvinner: Juni Arnekleiv (Dombås), Jenny Enodd (Budal), Karoline Erdal (Førde), Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal), Marthe Kråkstad Johansen (Bossmo og Ytteren), Åsne Skrede (Geilo IL).

Reserve: Marit I. Skogan (Steinkjer).

Menn: Aleksander Fjeld Andersen (Geilo), Sverre Dahlen Aspenes (Skatval), Håvard Bogetveit (Førde), Erlend Bjøntegaard (Beveren), Johannes Dale (Fet), Sindre Fjellheim Jorde (Asker).

Reserve: Vetle Rype Paulsen (Lier).

(©NPK)