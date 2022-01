sport

Han bidrog, som einaste målvakt, med viktige redningar i 30-23-sigeren over Polen. Den gjer at tyskarane startar hovudrunden med to poeng.

Bitter var på ferie og slappa av då det peip i mobiltelefonen måndag. Fire EM-uttatte målvakter hadde vorte virussmitta. Det var full krise. Bitter kom seg av garde og rakk berre så vidt å helse på lagkameratane før avkast tysdag.

Noreg møter Tyskland fredag.

Bitter la opp som landslagsspelar etter OL sist sommar. – Men eg lova trenaren at han kunne ringje om det dukka opp store problem. Det gjorde det, sa Bitter til dansk TV2.

Han debuterte for Tyskland i 2002.

