Berget ønskjer å bli i Malmö

– Heilt ærleg har eg ikkje tenkt så mykje på det. Vi trivst veldig godt og veit korleis det fungerer. Det trur eg òg Daniel (sportsdirektør Andersson, red.mrk.) og Andreas (sportssjef Georgson red.mrk.) veit. Ingen av oss har det travelt, vi får sjå korleis det går, og eg trur vi blir samde dersom begge ønskjer det, seier han til Expressen.

Berget er inne i sin andre periode i Malmö. I 2015 signerte han ein 3-års kontrakt med klubben, men ved kontraktsslutt den gong valde han å ikkje forlengje og flytta til New York.

No er det usannsynleg med eit nytt opphald i eit anna land enn Sverige.

– No har vi vore her så lenge, og eg kjenner meg på ein måte heime. Alle barna mine er fødde her, og vi trivst veldig godt.

Sjølv om det ikkje blir ført konkrete diskusjonar med klubben, er han gjerne i Malmö lenger enn til slutten av desember i år.

– Men samtidig har vi fått ein ny manager, og ting kan endre seg fort. Plutseleg sit du i ein situasjon du ikkje vil vere i, men det får ein sjå på då, seier Berget.

