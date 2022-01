sport

Eggen sovna stille med familien rundt seg natt til onsdag.

«Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død», skriv RBK.

– Trist å få beskjeden om at Nils Arne Eggen er død. Få menneske har betydd meir for norsk idrett enn han, og få menneske har vist så mange at det umoglege er mogleg, seier kulturminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Nils Arne Eggens kunnskap og engasjement strekte seg samtidig langt utanfor fotballen. Hausten 1996 fekk han tilbod om å bli kultur- og idrettsminister i regjeringa til Thorbjørn Jagland.

– Eggen var ein ekte sosialdemokrat: Han var i heile karrieren sin oppteken av det å vere ein lagspelar, og at eit lag blir best når dei spelar kvarandre gode, seier Trettebergstuen.

Fotballeventyr

Eggen er den mest suksessrike fotballtrenaren i noregshistoria på klubbsida. Han leidde Rosenborg med braksuksess gjennom fleire tiår.

– Nils Arne Eggen var ei legende og eit førebilete, både på det personlege og sportslege planet. Det er derfor med stor sorg norsk idrett og eg har fått den triste bodskapen om at han har gått bort, seier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Ho meiner Eggen òg har hatt betydning langt utanfor området til idretten.

– Eggens godfot-teori vil for alltid vere eit godt døme på den fotballfaglege kompetansen og tankesettet hans. Leiarfilosofien hans har bidrege til både sportsleg og samfunnsmessig utvikling der betydninga av lagarbeid og kollektivet alltid vil trumfe individuelle talent og ferdigheiter, seier Kjøll.

Fyrverkeri

Mange fotballprofilar mintest Eggen då bortgangen til RBK-legenda vart kjend.

– Han var eit fyrverkeri av humør og energi. Eg har hatt eit langt liv saman med Nils Arne frå vi starta som spelarar på Vålerenga, der vi køyrde i Minien hans frå Blindern til Valle for å trene, seier tidlegare landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

– Det var forferdeleg å høyre. Han har hatt ei enorm betydning for norsk fotball, og er ein som har drive klubbfotballen fram og vist til alle kva som er mogleg. Han står på sokkel og er ein bauta for alle norske fotballtrenarar, seier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Som spelar vart Eggen seriemeister med både Rosenborg og Vålerenga. Det vart òg 29 A-landskampar.

Med den tidvis hissige, engasjerte og fritalande Eggen i sjefsstolen skapte trenarlegenda eit fotballeventyr på Lerkendal. Champions League-sigrar borte mot Borussia Dortmund (3-0) og Milan (2-1) vil for alltid blir hugsa av mange.

I 1998 vann Real Madrid Champions League, men på vegen tapte dei 0-2 på Lerkendal. Real Madrid-stjernene takla ikkje møtet med norsk vinter.

Helseutfordringar

Eggen vart tilsett som RBK-trenar første gong i 1971. Den verkelege suksessen fekk han likevel då han overtok same jobb for fjerde gong i 1988. Den siste trenarjobben hadde trenarlegenda i Orkla frå 2011 til 2016.

Dei siste åra har Eggen slite med helseutfordringar. Han måtte mellom anna amputere delar av begge beina. Det tok ikkje motet og livsgleda frå RBK-profilen.

– Det er jo klart at ein blir litt irritert når ein må mobilisere nesten på maks for å komme seg på do. Det blir andre plattformer å meistre ting på no, som å få i seg mat og stelle seg, sa han i eit intervju med NTB i 2019.

– Eg har prøvd med ein fot, og det har gått bra. Det er ei utfordring, og då må ein ta det som det. Dette dreier seg jo eigentleg om same drivkrefter som då eg spelte meg inn på Rosenborg som 18-åring og seinare landslaget for lenge sidan, la han til.

Fekk statue

Trass helseproblema var Eggen glødande oppteken av alt som gjekk føre seg i Rosenborg-miljøet og følgde klubben i sitt hjarte tett heilt til det siste.

I 2019 så Eggen statuen av seg sjølv bli avduka på Nils Arne Eggens plass utanfor Lerkendal.

– Eg kan leve godt med den (statuen). Dette er på vegner av alle som har brukt mesteparten av livet sitt på å gjere Rosenberg best mogleg. Eg er berre eit symbol som kikkar utover, sa trenarlegenda.

Han førte Rosenborg til totalt 14 seriemeisterskapar.

