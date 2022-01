Varsla snøvêr fører til endringar i Kitzbühel

sport

Det skulle etter planen køyrast utforrenn fredag og laurdag, slalåm søndag. Fordi det er lettare å preparere slalåmløypene etter kraftig snøfall er slalåmrennet no flytta til laurdag. Det rennet blir avvikla mellom utforrenna fredag og søndag.

Også fredag er det varsla snø, men arrangøren håpar at det ikkje blir meir enn at rennet lèt seg gjennomføre utan problem.

Onsdag var det trening under perfekte forhold, men torsdag er det varsla vind. Det kan føre til at startpunktet i utforløypa må flyttast eit stykke ned.

Endringane har ført til at starttidspunktet for utforrennet til kvinnene i Cortina d'Ampezzo laurdag må justerast for å unngå kollisjon med Kitzbühel-slalåmen. Utforrennet i Kitzbühel søndag skal starte så seint som 13.30, for å gi arrangøren meir tid til preparering.

(©NPK)