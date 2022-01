CHL-semifinalen utsett igjen – Tappara i koronakarantene

sport

Semifinalane skal eigentleg avgjerast over to kampar, men koronasmitte i den tyske klubben førte til at verken heime- eller bortekampen kunne gjennomførast som sett opp tidlegare i månaden.

Turneringsleiinga bestemde at finalisten skulle kårast i ein enkelt kamp i Finland 25. januar, men no har dei finske helsestyresmaktene sett heile Tappara-stallen i karantene etter fleire smittetilfelle i laget. Dermed er kampen utsett.

I ei pressemelding frå CHL står det at ligaen saman med klubbane vil sjå på moglegheitene for å få dagsett kampen.

Den svenske klubben Rögle, med nordmannen Philip Granath i stallen, er allereie finaleklar og får heimekamp i finalen 1. mars.

Henrik Haukeland vart nyleg klar for RB München.

