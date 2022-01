Spania stoppa kriselaget til Tyskland i EM med 29–23

sport

Resultatet gjer at spanjolane vil vere åleine med fire poeng i hovudrundegruppa si etter at alle dei seks laga har spelt to kampar.

Spania leidde 14–12 ved pause. I andreomgangen auka forspranget til 19–12 på vel åtte minutt.

Tyskland har hatt heile tolv koronatilfelle i troppen sin sidan EM-starten førre veke. Det er henta inn erstattarar i fleire etappar sidan det. Troppen har vore gjennom eit mareritt i meisterskapen hittil.

Noreg møter Tyskland fredag og Spania søndag.

Tidlegare torsdag slo Sverige Russland 29–23 i den same puljen. Her mangla russarane to svært viktige spelarar på grunn av positiv koronatest.

Tyskland vann EM i 2016. Så sikra Spania seg titlane i 2018 og 2020.

(©NPK)