Svensk OL-løpar i langrenn koronapositiv

sport

Det skriv Expressen. Smittetilfellet gjer det høgst usikkert om Johansson rekk å bli heilt friskmeldt i tide før avreise til Kina.

– Det vil totalt krevje fire negative testar frå Leo, seier den svenske landslagssjefen Anders Byström.

Torsdag vart det kjent at utøvarar som nyleg har vore koronasmitta, får fleire dagar på seg til å levere negative prøvesvar. Tidlegare måtte dei avleggje den første av fire negative testar åtte dagar før avreise. No er kravet endra til at den første negative testen må dokumenterast fem dagar før framkomst til Beijing.

Leo Johansson skulle eigentleg reist til italienske Livigno for å slutte seg til eit høgdeopphald med resten av den svenske langrennsleiren før OL. Han er i staden heime i Sverige og kjempar ein kamp på klokka.

(©NPK)