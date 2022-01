Uvaksinerte Chelsea-spelarar kan gå glipp av CL-kampen i Frankrike

sport

Frankrike har skjerpa Covid-reglane sine og det er no ingen unntak for uvaksinerte profesjonelle idrettsutøvarar som ønskjer å komme inn i landet.

Europeisk fotballs styrande organ Uefa gav ut ei fråsegn torsdag som sa at laga «i prinsippet» vil bli pålagde å følgje gjeldande reglar i alle land.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidlegare uttalt at han ønskjer å «pisse på» uvaksinerte menneske ved å avgrense tilgangen deira til offentlege stader som barar, kinoar og restaurantar.

Det verkar usannsynleg at Uefa – med president Aleksander Ceferin i spissen som har uttalt si støtte til vaksinasjon – ville undergrave dei franske reglane ved å insistere på at kampane blir flytta til ein nøytral stad for å komme rundt reglane.

Alle uvaksinerte Chelsea-spelarar eller tilsette blir derfor forventa å bli behandla som om dei har testa positivt for Covid, og stengde ute frå å reise til returoppgjeret som skal spelast 16. mars i Frankrike.

(©NPK)