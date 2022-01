Vêrtrøbbel i Kitzbühel – arrangøren kjempar mot vind og snøvêr

sport

Den siste treningsomgangen i utfor vart gjennomført, men i ei forkorta løype. Medan Aleksander Aamodt Kilde var raskast under perfekte forhold onsdag, hadde han berre 39. beste tid torsdag. Italienske Christof Innerhofer var raskast.

Onsdag var køyretida nesten to minutt, torsdag vel 70 sekund.

Arrangøren har store mannskap i aksjon for å preparere løypa for utforrenn fredag og søndag, og dessutan slalåmrenn laurdag. Det må gjerast under strenge smittevernreglar, noko som gjer oppgåva endå vanskelegare. Utfordringane er kraftig snøvêr og sterke vindkast.

– Vêrmeldinga slo sokkane av oss, men vi er førebudde og rusta til kamp, seier Jan Überall hos den lokale arrangøren til ORF.

Han seier at det kan bli nødvendig å avvikle fredagens utfor i ei forkorta løype, kanskje til og med flytte starten nedanfor berykta Mausefalle. Om det ikkje lèt seg gjere å arrangere renn fredag, kan det bli to utforrenn søndag.

– Men det blir uansett ikkje renn måndag, seier Überall.

