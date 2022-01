Ceïde forlèt RBK – blir proff i Serie A

sport

Overgangen vart stadfesta av RBK fredag. Den unge kantspelaren kjem til eit lag som akkurat no ligg midt på tabellen i den italienske toppdivisjonen.

– Det er veldig rart å forlate Rosenborg. Klubben har gitt meg og tvillingbroren min (Mikkel) alt. Vi kom frå Finnsnes og mange klubbar sa nei til oss. Eg er glad for at dei gav meg sjansen og vi fekk spele her, seier Ceïde.

Ceïde-opsjonen vil automatisk bli utløyst viss Sassuolo beheld plassen i Serie A ved sesongslutt, skreiv Adresseavisen nyleg. Ifølgje avisa blir det i så fall RBKs største sal sidan Ole Selnæs gjekk til franske Saint-Étienne fór mellom 30 og 50 millionar kroner i 2016.

– Det er god økonomi for oss i sjølve lånet. Dersom totalpakken blir fullbyrda når Sassuolo mest sannsynleg beheld plassen ligaen, er det den største avtalen for Rosenborg på over fem år, seier Rosenborgs sportsleg leiar Micke Dorsin.

– Denne overgangen viser at Rosenborg er attraktive i dei store ligaene, og det var noko Emil sjølv hadde veldig lyst til. Dette vart ei god løysing for alle partar, og vi ønskjer han lykke til i Italia, seier svensken vidare.

20 år gamle Ceïde har vore i Rosenborg sidan 2019. Han har i utgangspunktet ein kontrakt med trønderane ut 2024-sesongen.

(©NPK)