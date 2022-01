Hovland streva i røff Abu Dhabi-vind, men kjempar i teten

sport

Ein brutal vind gjorde livet surt for Hovland og resten av spelarane under spelet fredag i europatourturneringa. Det vart ein hard kamp berre å halde seg på par.

Hovland pådrog seg tre bogeyar på vegen. To av dei kom tidleg på runden, medan den einaste birdien hans for dagen vart notert etter tre hol. Han klarte å spele sju strake hol på par før han igjen fekk ein bogey.

– Det var ein tøff dag. Eg ville sjølvsagt likt å treffe på eit par puttar til i dag. Eg føler at eg kunne ha gått under par, men det er skikkeleg vanskeleg når det blæs så mykje, sa nordmannen til arrangøren.

– Du speler defensivt på kvart slag på grunn av dei uvisse forholda. Eg trur eg missa to eller tre puttar innanfor halvannan meter i dag. Men du må berre takle det, gjere det så enkelt som mogleg og vere tolmodig, sa Hovland.

Totalt er han seks slag under par etter to dagar. Han gjekk den første runden på 64 slag og den andre på 74. Heilt i tet ligg skotten Scott Jamieson, som leidde turneringa eitt slag framfor Hovland etter første dagen. Han gjekk òg runde to på 74 slag.

Hovland deler andreplassen med engelskmennene Ian Poulter og James Morrison. Runden fredag måtte stoppast då det mørkna, og enkelte spelarar har ikkje fullført rundane sine. Det gjeld mellom anna Morrison (fire hol igjen).

Espen Kofstad deltek òg i Dei sameinte arabiske emirata. Golfveteranen enda den første dagen på par etter ein ujamn runde. Fredag opna han med tre bogeyar på den første halvdelen av runden, og seinare vart det ein dobbeltbogey, ein ny bogey og ein birdie. Dermed er Kofstad fem slag over par på delt 85.-plass.

(©NPK)