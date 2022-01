Kilde herja i Kitzbühel: – Herregud, er det mogleg?

sport

Med startnummer 11 feia Kilde all tvil til side. Han var 42 hundredels sekund føre den franske veteranen Johan Clarey, som i alder av 41 år imponerte stort. Han starta seks plasseringar etter Kilde.

– Det var heilt vilt. Herregud, er det mogleg? Det flyt bra om dagen. Eg hadde heilt vanvitige rakettski. Det var fantastisk å køyre, sa Kilde til NRK etter superløpet.

Austerrikes heimehåp Matthias Mayer hamna på tredjeplass med 67 hundredelar opp til Kilde. Den suverene verdscupleiaren Marco Odermatt vart nummer fire (+0,78 sek. bak).

Heftig snøvêr og vind skapte store problem for arrangørane i forkant. Det førte til at løypa på fredag vart korta ned omkring 150 meter og starta ved det berykta Mausefalle-hoppet. Det gjorde at køyrarane sleppte dei verste vindkasta.

– Stor kontrast

Fredag var det fire–fem minusgrader og lett snøvêr ved start, men så letta det. Den blå himmelen viste seg tidvis fram.

Kjelde opna godt og hadde høgast fart på toppen. Ved fjerde mellomtid hadde han 1,24 sekunds leiing til Mayer. I svingande ned mot Hausbergkanten mista Kilde noko tid, men gjorde ingen feil og kunne endå ein gong sjå grøne tider i målområdet.

29-åringen hadde raskaste treningstid onsdag. Torsdag stemde det ikkje i det heile då han køyrde inn til 39. raskaste tid.

– Det er ein ganske stor kontrast frå gårsdagen, der eg så vidt klarte å køyre ein sving. I dag stemmer det. Eg har ein fart som gjer det vanskeleg å henge med. Eg treffer bra på portane, som eg hadde gjort ein bra plan for, sa Kilde.

Kjelde tok den sjette verdscupsigeren sin på tolv fartsrenn denne sesongen. Til saman har han tolv triumfar i verdscupen.

Fjerde nordmann

Kjetil Jansrud var siste nordmann som vann utfor i Kitzbühel før årets utgåve. Det skjedde i 2015. Før det var det berre to nordmenn som hadde sigra i Die Streif-utfor: Atle Skårdal (1991) og Lasse Kjus (1999 og 2004).

Kjelde får med det namnet sitt på ein gondol i Kitzbühel, som alle vinnarar gjer. Og han seglar opp som storfavoritt i rennet på søndag og i fartsrenna i vinterleikane i Beijing om nokre veker.

Henrik Røa var andre nordmann i rennet på fredag. Med startnummer 36 kom han godt i gang og sikta mot ei plassering i topp 20, men så hekta han i ein port og var ute av dansen.

Kitzbühel-helga held fram med slalåm laurdag før det skal vere endå eit utforrenn søndag. Det er varsla store snømengder, og det er årsaka til at dei to renna er flytta på.

