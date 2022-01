Kristoffer Normann Hansen blir utanlandsproff i Polen

sport

Kantspelaren har skrive under for laget ut 2021/22-sesongen. Opphaldet kan bli forlengt med to år om opsjonen i kontrakten blir utløyst.

– Forhandlingane har gått føre seg ei stund. Eg er glad for at samtalane gjekk bra, og no ønskjer eg å ta det neste steget i karrieren, seier Hansen i ei fråsegn på Widzew Lodz' nettsider.

Klubben er tabelltoar i Polens nest øvste divisjon. Dei to beste laga ved sesongslutt rykkjer direkte opp.

Hansen hadde ein solid sesong for Sandefjord i 2021. Kantspelaren bidrog med sju mål og åtte målgivande pasningar på 26 kampar i Eliteserien.

