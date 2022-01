NRK sender Eggens gravferd

sport

Rosenborg-ikonet vart 80 år gammal. Etter bortgangen har Eggen vorte hylla over heile landet for betydninga si for fotballen og norsk idrett generelt.

NRK viser gravferda. Ifølgje mediehuset er Eggens familie glad for at mange får moglegheita til å følgje seremonien. Videobileta blir òg gjorde tilgjengeleg for andre mediehus.

Eggen var den mestvinnande klubbtrenaren i norsk fotball. Han tok Rosenborg til heile 14 serietitlar og hadde stor suksess i Europa på slutten av 1990-talet. I tillegg leidde han Moss til ein sensasjonell seriemeisterskap i 1987.

