Måndag vart det kjent at Monsen har fått påvist koronasmitte. Ein antigentest ved framkomsten til Gardermoen slo i helga positivt ut. Seinare gav PCR-prøva same svar.

Monsen har den siste tida vore på høgdesamling med dei OL-uttekne langennsløperne i Seiser Alm i Italia. Smittepåvisinga aukar koronafrykta i det norske laget før Beijing-leikane.

– Det er endå ei påminning om at det er utruleg viktig å vere nøye før avreisa, sa Johaug til NTB på eit digitalt pressetreff nokre timar etter at nyheita sprakk.

– Det fører ikkje til store forandringar for min del. Vi har jente- og gutebord her nede og sit på kvar vår ende. Eg har ikkje hatt nokon nærkontakt med Arild eller gutane. Vi jentene er lite ramma.

Må vere egoistisk

Johaug er blant dei største norske gullhåpa i Kina. Der håpar ho å ta sitt første individuelle OL-gull. Ein dopingdom gjorde at ho mista leikane for fire år sidan.

No handlar alt om å komme seg til startstreken frisk og smittefri.

– Eg må vere vanvitig påpasseleg, unngå folk, bruke munnbind og antibac og vere skikkeleg egoistisk dei siste dagane. Det er eit kritisk punkt no med ein liten tur heim til Noreg før vi reiser. Vi er på oppløpet no inn mot Kina, sa Johaug.

– Dette var ikkje ein situasjon vi ønskte å hamne i, men vi veit ikkje om det var smitte på hotellet eller andre stader. Det viktigaste no er at vi gjer alt vi kan for å halde oss friske og unngå å bli smitta dei siste dagane før avreisa, la ho til.

Risiko

Etter planen reiser langrennsfolket til Kina med charterfly 27. januar. Dersom ein utøvar eller trenar blir koronapositiv, må vedkommande ha den første negative testen av fire klar seinast fem dagar før avreise. Den som blir smitta no, risikerer å miste heile eller delar av OL.

– Vi sender ingen til Kina vi ikkje er 100 prosent sikre på at er smittefrie, seier langrennssjef Espen Bjervig.

Utøvarane er på hotellrommet når dei ikkje er ute og trenar i Seiser Alm-høgda. Etter smittesaka til Monsen et dei no også for seg sjølve, opplyser Bjervig.

Svara på dei siste PCR-testane kjem tidlegast tysdag.

Pressetreffet måndag vart gjort digitalt. Opphavleg skulle det vere fysisk oppmøte, men den planen vart vraka ei veke i førevegen. Smitterisikoen vart oppgitt som årsak.

