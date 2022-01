Jonathan Parr legg opp – har fått jobb hos bruktbilfirma

sport

Det har den 33 år gamle venstrebacken bestemt seg for etter å ha vore plaga av skadar i ein periode. Han avslutta karrieren med seks sesongar i Strømsgodset, der han spelte i alt 128 kampar.

– Heldigvis kom den mest alvorlege skaden min seint i karrieren. Eg skal vere glad for det eg har fått oppleve, og ikkje minst for at eg har fått sjansen her. Om ein går litt vekk frå fotballbobla, så var dette det einaste rette no. Det vart ein for stor risiko å «pushe» det meir, seier han til TV 2.

Parr slo igjennom i Aalesund og spelte seinare for Crystal Palace og Ipswich før han vende heim. Han spelte ni A-landskampar for Noreg i åra 2010–2013.

Framover skal han arbeide som vekstsjef i det nyoppstarta bruktbilfirmaet Rebil.

