Solbergs tøffe EM-oppdrag: Må slå ut heimlandet

På akkrediteringslappen som heng rundt halsen til Glenn Solberg står det «Team Sweden», men flagget under er norsk. Og det stoppar ikkje der. I den siste kampen i mellomspelet i handball-EM møtest Sverige og Noreg i ein kamp som blir heilt avgjerande for kva for eit av laga som får spele om EM-medaljar seinare i veka.

Det kan nemnast først som sist: Uavgjort gir teoretisk sjanse for at både Noreg og Sverige går vidare til semifinalen, men berre dersom Spania taper mot Polen. Det er ikkje spesielt sannsynleg.

På andre sida av parketten tysdag kveld står ein tidlegare mentor, han som hadde Solberg under vengene sine då han var assistent for Noreg i åra 2014-2016; Christian Berge.

Solberg innrømmer at det blir ein smule rart å møte den gamle læremeisteren sin og dei tidlegare elevane sine:

– Det blir spesielt. På Noregs lag er det karer som eg har trena både på juniorlandslaget og A-landslaget. Men når dommaren blæs i fløyta og startar kampen, er det ingen som tenkjer på det lengre. Då handlar det om å vinne, seier 49-åringen som i fjor leidde Sverige til eit sensasjonelt VM-sølv.

Spøkefull

I Solbergs periode som svensk landslagssjef har Sverige og Noreg berre møttest i ein uoffisiell landskamp i Fukuoka før OL, ein kamp som også vart avbroten medan stillinga var uavgjord, på grunn av at golvet var glatt.

Før Solberg inntok sjefsstolen møttest Noreg og Sverige i EM 2018, VM 2019 og EM 2020. Noreg vann alle gongene.

– Gjorde dei det? spør ein tilsynelatande overraska Solberg med eit glimt i auget.

At Noreg skulle passe Sverige ekstra dårleg i ein avgjerande kamp er han ikkje samd i, og han trur at forma til spelarane er det som tel mest.

– Eg har ikkje tenkt på det på den måten. Noreg har vore bra dei siste fem åra, så det er ikkje rart at du taper for dei. At dei passar oss dårleg? Eg håpar ikkje det. Eg trur det definitivt blir ekstremt tett og jamt, og då er det litt dagsform som avgjer kven som vinn.

Svekte

Så langt i EM er Solberg mest fornøgd med det svenske forsvarsspelet, men også faktumet at relativt uerfarne spelarar held fram med å stå fram og ta ein stor plass i dei svenske prosjekta hans.

— Eg er utruleg stolt over at vi har klart å skape ein kultur der spelarane kjenner seg heime og trygge, og at dei kan gjere det dei pleier i klubbane sine òg på landslaget. Eg er veldig fornøgd.

Måndag fekk Solberg ein kjedeleg beskjed i form av to nye positive koronatestar på sentrale spelarar. Målvakt Andreas Andreas Palicka og midtbacken Felix Claar går glipp av Noreg-kampen.

– No er det nye føresetnader for oss før kampen mot Noreg, og vi skal slåst om ein semifinaleplass sjølv utan dei, seier Sverige-trenaren.

Før kampen skal han likevel vise Noreg respekt ved å synge begge nasjonalsongane. Han har både "Ja, vi elskar" og "Du gamla, du fria" inne i repertoaret.

— Ja, eg skal nok gjere det, seier han med eit smil.

