Landslagsløpar Taugbøl om smitten i OL-troppen: – Ubehageleg

OL-uttekne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er smitta av koronaviruset og kan gå glipp av OL i Beijing. Måndag vart det i tillegg stadfesta smitte hos sprinttrenar Arild Monsen.

Onsdag måtte dei norske løparane byte hotell. I samband med dette snakka herrelandslagets Håvard Solås Taugbøl med mellom andre TV 2. Han er bekymra over smittesituasjonen, og innrømmer at han kjenner på frykta for å bli smitta.

– Ja, ein kjenner jo på det. Vi har levd varsamt i heile år. At Arild, Anne Kjersti og Heidi har positive prøver … Vi har jo ikkje gjort noko annleis enn dei har. Vi lever i ei uvisse. Det er ubehageleg, men vi må prøve å halde motet oppe, seier Taugbøl til TV 2.

Ane Appelkvist Stenseth har vore i kontakt med venninna og landslagskollegaen Kalvå. Ho fortel til Adressa om ein tung telefonsamtale.

– Eg pratar med Anne Kjersti nesten kvar dag. Samtalen vi hadde i går var ein av dei tyngre. Ho ringde og sa det sjølv, seier ein tydeleg rørt Stenseth til Adressa.

