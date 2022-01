Jarsteins klubb krev unnskyldning frå fansen etter treningsdrama

sport

Klubben til Rune Almenning Jarstein og nyskaffinga Fredrik Bjørkan, Hertha Berlin, krev at ei av supportergruppene deira beklagar til klubben etter at treninga vart avbroten førre helg av fans som konfronterte spelarar under treninga til klubben før møtet med Bayern München.

Gjennom ein talsmann sa dei klart frå om misnøya si med den sportslege situasjonen. Hertha Berlin ligg på ein 13. plass i Bundesliga og berre tre poeng frå sluttspelsplassen til divisjonen under.

Sportsdirektør Fredi Bobic og finansansvarlege Ingo Schiller bad om ei offentleg unnskyldning i eit møte med grupperepresentantane.

Det vart blankt avviste.

«For å ivareta sine interesser og spesielt for å beskytte sine ansatte, medlemmer og fans så vel som sine partnere og sponsorer, ser Hertha BSC seg nå forpliktet til å undersøke og ta alle nødvendige juridiske tiltak,»sa klubben i ei fråsegn Torsdag.

Lars Windhorst, eigar i Hertha Berlin, har dei siste åra bidrege med rundt 375 millionar euro, tilsvarande nesten 4 milliardar kroner, til ulike tiltak, alt frå spelarkjøp og lønn til å redusere gjeld og komme seg gjennom koronakrisa.

