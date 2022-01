Langrennsherrane flyg til OL via Oslo – kvinnene i FIS-charter frå Zürich

sport

Den nye planen føreset at ingen fleire testar positivt for koronaviruset dei neste dagane. Herreløparane skal flyge til Noreg 30. januar og til Kina dagen etter, medan kvinnene flyg direkte frå Zürich i Sveits til Beijing 1. februar.

Det opplyser langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Årsaka til at det er ulike planar for dei ulike kjønna, er at herrane er ute av koronakarantene dagen før kvinnene. Forbundet ønskjer heller ikkje å blande dei to laga etter høgdesamlinga i Seiser Alm.

Alle dei norske OL-løparane er definerte som nærkontaktar av anten sprinttrenar Arild Monsen eller duoen Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå. Dei har alle fått påvist koronavirus den siste veka.

(©NPK)