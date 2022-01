Mowinckel droppar kombinasjonen i OL

sport

Det opplyste Rival-køyraren til NTB under eit digitalt pressetreff torsdag.

– Eg har nok med disiplinane eg har no. Ut frå skadesituasjonen og det som har skjedd, har eg ikkje kapasitet lenger til å stille i det. Det blir forhåpentleg tre disiplinar for min del, sa ho.

Det betyr at det blir utfor, super-G og storslalåm og ikkje kombinasjonen for Mowinckel. Ho står med ein sjetteplass og ein fjerdeplass i OL-samanheng i disiplinen ho må droppe i Beijing.

– Det er ein naturleg overgang. Ein ser på dei som har vore gjennom det same, at på eit tidspunkt må noko ryke. Eg lèt heller det ryke enn at noko anna ryk. Eg er litt for glad i dei andre disiplinane som er igjen der. Sjølv om det har gått bra der før, kjenner eg at det er andre faktorar som påverkar, forklarte ho.

Mowinckel har streva med skadar dei siste åra. I mars 2019 rauk ho det fremre korsbandet. Skaden vart slått opp igjen i november og heldt henne ute fram til desember 2020. I desember tok ho sin første pallplass i verdscupen på 1.052 dagar.

29-åringen har to OL-medaljar i karrieren, begge frå Pyeongchang i 2018. Då vart det sølv i utfor og storslalåm.

