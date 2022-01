Slik blir kvartfinalane i cupen – Glimt kan møte oskeladden

sport

Det vart klart under trekkinga torsdag.

Kvartfinalane skal spelast slik:

Aalesund / Bodø/Glimt–Nardo/Lillestrøm, Molde/Odd–Åsane / Sarpsborg 08, Sandnes Ulf / Start–Raufoss/Strømsgodset, KFUM Oslo / Brann – Kongsvinger/Viking.

– Veldig artig. Både Glimt og Aalesund er store klubbar som vil by opp til fest her borte hos oss. Skulle vi klare å slå Lillestrøm, så skal alt vere mogleg i dei neste rundane. Vi køyrer på, seier Nardo-trenar Fredrik Eliassen.

– Det byrjar vel å breie seg litt gradvis ein cupfeber. Arrangementet byrjar vi på allereie no, og så vi skal gjere alt vi kan for å få dei små marginane som kan bikke ting i vår favør, seier han.

Heimekamp for Nardo

Leiaren i konkurranseavdelinga i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, opplyser at det lågast rangerte laget får heimebane i kvartfinalen. Dermed er Nardo sikra spel på eige gras dersom dei slår LSK.

Som ein konsekvens av koronasituasjonen vart det berre spelt tre rundar i fotball-NM i fjor. Resten av rundane er flytta til i år.

Den fjerde runden blir spelt 12. og 13. mars. Berre ei veke seinare er det klart for kvartfinalar, 19. og 20. mars. Torsdag vart det altså klart kva lag som møter einannan der.

Nardo seglar opp som oskeladd.

– Oskeladden har eg ikkje så god kontroll på, men så vidt eg veit er det han som får kongedottera og halve kongeriket. Vi må stå på, seier Nardo-trenar Eliassen.

Vil gi betre planlegging

Trekkinga på torsdag vart gjennomført ved at kvar kamp i fjerderunden fekk eit nummer. Vidare vart to og to kampar trekte mot kvarandre.

Bakgrunnen for å gjennomføre kvartfinaletrekkinga allereie denne veka var ifølgje Norges Fotballforbund å gi klubbane føreseielegheit og betre høve til å planleggje.

Semifinalane i cupen blir spelte 6. og 7. april. Dei skal trekkjast etter at kvartfinalane er spelte.

Finalen er sett til 30. april.

(©NPK)