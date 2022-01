Argentina sikra VM-plass

sport

Angel Di Maria og Lautaro Martínez skåra måla for Argentina, medan Ben Brereton skåra for Chile. Sigeren gir Argentina 32 poeng, noko som gjer at dei er sikra VM-deltaking.

Det går ikkje like godt for Chile som med tapet har 16 poeng. Dei har eitt poeng opp til Colombia på kvalifiseringsplass, men sistnemnde har ein kamp til gode.

Uruguay har 19 poeng på 4.-plass i gruppa. Fjerdeplassen er den siste som sikrar VM-deltaking. Dei slo Paraguay 1–0 etter skåring av Luis Suárez.

Ecuador sikra eitt poeng mot Brasil i ein kamp der begge lag fekk spelarar utvist. Casemiro sette inn 1–0 etter seks minutt, medan Felix Torres utlikna med kvarteret igjen. Ecuador-målvakt Alexander Domínguez og Tottenham-back Amerson Royal vart begge utviste dei første tjue minutta.

Liverpool-målvakt Alisson hamna òg i trøbbel. Han fekk to raude kort og laga straffe på overtid. Det første raude vart likevel gjort om til gult kort, medan både straffa og det raude kortet vart trekt tilbake etter VAR-sjekk.

