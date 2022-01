Hovland kjempar om topp-plassering trass ujamn runde i Dubai

sport

Det norske golfesset var åtte slag under par ved halvspelt andrerunde, men fekk det deretter tøft. Der det på dei første ni hola vart fire birdiar, vart det tre bogeyar og to birdiar på dei siste ni. Dei resterande hola gjekk han på par.

Dermed vart det tre slag under par fredag og sju under par totalt. Sørafrikanaren Justin Harding leier med elleve slag under par, medan også Tyrrell Hatton (-9), Fabrizio Zanotti og Erik van Rooyen (begge -8) ligg føre Hovland.

Nordmannen har vunne på europatouren éin gong før. Det skjedde i München sist sesong.

