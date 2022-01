Ishockey: Østfold-derby utsett

sport

Kampen mellom Sparta Sarpsborg og Stjernen Hockey laurdag er utsett på grunn av smitte i Sparta-troppen, opplyser Sparta på nettsidene sine. Kampen er flytta til 22. februar.

Sparta og Stjernen er blant klubbane som har spelt flest kampar i Eliteserien i ishockey i år. Sparta har klart å få gjennomført 32 kampar, medan rivalen Stjernen har gjort unna 31 kampar.

Vålerenga er den klubben i Eliteserien som har spelt færrast kampar, berre 27.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten fortalde tidlegare denne veka til NTB at norsk ishockey kjem til å prioritere sluttspel framfor seriespel denne sesongen. Det inneber at grunnspelet blir runda av som planlagt i mars, same kor mange kampar som er spelte.

– Det å setje ligaen på pause har vi vurdert som lite fornuftig førebels. Det medfører berre at det definitivt ikkje blir spelt kampar. Og igjen, kampar har vi hatt for lite av, så vi ønskjer å spele det vi kan. Vi har hatt eit håp om å få spelt alle kampane, men som alle skjønner, byrjar vi å gå tom for dagar, sa Salsten.

