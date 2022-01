OL-favoritten Riiber tok suveren verdscupsiger i Seefeld

sport

Dermed styrkte Riiber posisjonen sin som klar gullfavoritt i OL i Beijing. Han har vunne alle kombinertkonkurransane han har stilt opp i denne sesongen.

Riiber gjekk fredag ut med 57 sekunds leiing etter solid hopping i den provisoriske omgangen torsdag. Den vart gjeldande då hoppdelen fredag måtte avlysast på grunn av kraftig vind.

Nordmannen gjekk jamt og fort og auka forspranget allereie fram til den første mellomtida. Då var han 1.06,2 minutt føre nummer to, Terence Weber. Tyskaren gjekk med estaren Kristjan Ilves hakk i hæl.

Rennet over 7,5 kilometer vart ei rein triumfferd for Riiber. Han kom einsam inn på oppløpet og kunne innkassere sin åttande individuelle siger for sesongen.

Riiber har i alt 44 verdscupsigrar. Berre den tidlegare storløparen Hannu Manninen frå Finland har fleire med 48.

Dei andre norske løparane sleit i hoppdelen og hamna dermed eit stykke nede på resultatlistene.

