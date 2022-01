Burnley henta nederlandsk landslagsspiss frå Wolfsburg – blir erstatta av FCK-spelar

sport

Både Wolfsburgs sal av Weghorst og innkjøpet av danske Wind vart stadfesta måndag, på den siste dagen av overgangsmarknaden i store delar av Fotball-Europa.

– Det er ikkje lett for meg å seie farvel. Eg er veldig stolt over å ha vore ein del av denne klubben, som eg heile tida gav alt for, skåra mange mål for og alltid kjende meg veldig verdsett i, seier Weghorst i ei fråsegn publisert av Wolfsburg på Twitter.

Wolfsburg skal ha verdsett han til rundt 150 millionar kroner, som etter seiande er prisen Burnley betalte for han. Han blir ein direkte erstattar for Chris Wood, som forlét Burnley til fordel for Newcastle tidlegare i januar.

(©NPK)