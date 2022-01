Eliteserien blir tilgjengeleg i TV 2s strøymeteneste allereie i år

sport

Det opplyser TV 2 i ei pressemelding. Kanalen har kjøpt rettane til den norske toppfotballen frå 2023, men får altså sende årets sesong i TV 2 Play.

Det er Discoverys eliteserie- og 1.-divisjonssendingar som blir tilgjengelege i strøymetenesta. Discovery kjem framleis til å sende norsk fotball på Max, Eurosport og i strøymetenesta si Discovery+.

– Dette er ei veldig god løysing både for oss, TV 2 og norsk fotball, og det er ein veldig fin måte å avslutte rettsperioden på. Målet vårt er at interessa for norsk fotball skal vekse ytterlegare i året som kjem, seier Espen Skoland, leiar for Discovery i Noreg.

Du må ha TV 2s dyraste fotballpakke, Play Total, for å kunne sjå Eliteserien hos kanalen i 2022.

