Gullhåpet Riiber før lang OL-reise: – Veit ikkje heilt kva vi møter

Charterflyet på måndag frå Gardermoen var det andre i regi Olympiatoppen til vinterleikane i Beijing. Det første gjekk sist torsdag.

På passasjerlista måndag stod mellom anna skihopparar, alpinistar og kombinertløparar. I ankomsthallen venta helsepersonell frå Olympiatoppen med hurtigtestar for å sjå bort frå koronasmitte.

Deretter venta den lange flyturen til Beijing. Ved framkomst i OL-byen ventar ein ny runde med testing på Jarl Magnus Riiber og dei norske OL-håpa.

– Reisa er fin og smooth. No skal vi på charter, og så vidare på bussar. Vi veit ikkje heilt kva vi møter, men vi har jo sett bilete, sa Riiber til NTB og anna frammøtt presse på Gardermoen.

Usikkert med hopparane

Landslagssjefen til hopparane Alexander Stöckl har hatt ein krevjande opptakt til vinterleikane. Smittesituasjonen rundt Daniel André Tande og Johann André Forfang gjer at berre tre mannlege hopparar var med Beijing-flyet på måndag.

– Det blir utruleg spennande å komme seg av garde. Vi har i alle fall klart å fylle ut alt av skjema, slik at vi er godt førebudde. Då er det berre å setje seg på flyet og ta det som det kjem, sa landslagssjefen til NTB.

Han har førebudd seg på ei slitsam reise til Kina.

– Vi veit at det tek ganske lang tid å få ut bagasje og bli testa på flyplassen, før vi kan reise opp til utøvarlandsbyen. Eg tippar nok vi er på tur heilt til i morgon kveld, så det blir ein lang tur, sa Stöckl.

– Det skal bli godt å komme seg av garde. Det har vore mykje styr, mykje skjema og ting som skal fyllast ut og haldast orden på, la han til.

Optimistisk Granerud

Halvor Egner Granerud er eit klart norsk medaljehåp i hoppbakken i Beijing. Han sette seg på flyet måndag med store ambisjonar.

– Eg har eigentleg ei ganske god kjensle. Eg er veldig fornøgd med korleis ting har fungert og vore i det siste. Håpar det fungerer bra der også, sa han til NTB.

Når Forfang og Tande kan setje kursen for Kina er førebels uklart. Stöckl opplyste til NTB måndag ettermiddag at dei to framleis ikkje har teke testar med låge nok virusverdiar til at ein reiseplan kan meislast ut.

Klar er derimot kvinnehoppar Silje Opseth.

– Eg gler meg. Eg er så godt førebudd som mogleg, og så må ein berre ta det som det kjem, sa ho til NTB i avgangshallen.

OL-elden tennast i Beijing førstkommande fredag. Dei første vinnarane blir kåra laurdag.

