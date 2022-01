Smittetrøbbel for snøbrettlandslaget – sportssjefen og landslagstrenaren blir heime

sport

Grimsrud slit med ei forkjøling, medan Håker er i isolasjon på grunn av smitte i familien, melder NRK.

Dermed går to av dei viktigaste støttespelarane til dei norske snøbrettkøyrarane glipp av starten av OL i Beijing. Dei må bli igjen heime når den norske OL-troppen reiser frå Oslo klokka 20.00 måndag.

Hovudtrenaren til snøbrettlandslaget er oppgitt over situasjonen.

– Det er jo det verste som kunne skjedd då. Eller, det hadde vore verre om utøvarane hadde fått det då. Det er jo dette ein har frykta. Vi har vore heldige og gode i to år, og no tryner vi på målstreken, seier Håker til NRK.

Dei norske snøbrettkøyrarane skal i aksjon allereie laurdag, på første dag av leikane. Då skal Hanne Eilertsen representere Noreg i slopestyle-kvalifiseringa. Slopestylefinalen på kvinnesida er søndag.

Same dag skal mennene køyre kvalifisering før måndagens slopestylefinale.

Der kan Marcus Kleveland fort stikke av med edelt metall. 22-åringen vann nyleg tre medaljar i X-Games med gull i big air og knuckle huck, og dessutan sølv i slopestyle.

Ståle Sandbech vann OL-sølv i slopestyle i Sotsji i 2014 og er lei seg for at OL-starten går utan to viktige støttespelarar.

– Det er ikkje anna enn veldig kjipt. Det er jo kjipt å ikkje ha dei som organiserer og legg til rette for oss under konkurransar. Og kanskje den aller viktigaste konkurransen, seier Sandbech til NRK.

