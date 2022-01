Stöckl håpar at Tande og Forfang rekk OL-starten

sport

OL-flyet til Kina måndag kveld går utan dei to om bord.

– Vi håpar at dei framleis skal rekke normalbakken, seier landslagstrenar Alexander Stöckl til NTB.

– Kva må til for at det skal gå?

– Dei må vere i Kina tidsnok til å rekke treninga på fredag, seier Stöckl.

Då må dei to òg ha levert negative prøvar innanfor krava til kinesiske helsestyresmakter. Det vil seie med ein CT-verdi over 35.

Kongsberg-hopparen Tande hadde laurdag ei prøve med ein CT-verdi på 34,3.

Tande og Forfang fekk påvist koronasmitte etter ei verdscuphelg i Zakopane for to veker sidan. Sidan har dei kjempa ein kamp mot klokka. Dei siste dagane har begge hatt CT-verdiar som nærmar seg det OL-arrangøren Kina krev for å tillate innreise.

Stöckl reiser til Beijing måndag kveld med berre tre mannlege hopparar. Det er Marius Lindvik, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud.

Laurdag 5. februar er det kvalifisering, og rennet går søndag. Måndag er det blanda lagkonkurranse i normalbakken.

(©NPK)