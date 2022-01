Svenske langrennsløparar åtvara mot å trene på OL-stadion – Eckhoff og Olsbu Røiseland trassa kulda

sport

Dei norske skiskyttarstjernene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland var blant dei som testa ut fasilitetane på arenaen sjølv om det var 19 minusgrader og bles friskt måndag.

Den effektive temperaturen var ifølgje fleire kjelder på 30 minusgrader. Nyheitsbyrået TT skriv at lagleiinga i svensk langrenn åtvara løparane mot å trene, og at dei i staden anbefalte alternativ trening i OL-byen.

William Poromaa, svensk OL-løpar og kjærasten til gullhåpet Frida Karlsson, trassa rådet frå trenarane.

– Dette er vanleg vêr heime i Sverige. Det bit ikkje på meg, sa han etter treningsøkta.

– Det er ei veldig bra, men tøff løype, og det går tungt. Eg trur det passar meg veldig bra, la Poromaa til.

Svenskane har vore på plass i OL sidan fredag og får ei solid opplading til dei første øvingane samanlikna med dei norske konkurrentane sine.

Dei første norske langrennsløparane landar tysdag. Koronasmitte i troppen har skapt utfordringar i oppkøyringa.

– For min del er det bra å få vere her i nokre dagar før konkurransane byrjar. Eg synest likevel at Noreg har snørt igjen sekken ganske bra, og eg trur dei er gira berre av å få komme hit, seier Poromaa.

(©NPK)