Tennisrivalane hyllar Nadal etter spanjolens historiske Grand Slam-triumf: – Ein inspirasjon

Før Grand Slam-turneringa i Australia stod Nadal, Federer og Djokovic med 20 Grand Slam-titlar kvar.

Etter Nadals siger over russiske Daniil Medvedev i finalen, vanka det lovordet frå Roger Federer på sveitsarens Instagram.

– For ein match! Til min venn og store rival Rafael Nadal; hjartelege gratulasjonar med å bli den første mannen til å vinne 21 Grand Slam-titlar, opna Federer.

Sveitsaren hugsa tilbake til ein samtale mellom han og Nadal eit par månader i førevegen.

– For eit par månader sidan vitsa vi om at begge gjekk på krykkjer. Fantastisk. Undervurder aldri ein stor meister. Den utrulege arbeidsmoralen din, engasjement og kampånd er ein inspirasjon for meg og tallause andre rundt om i verda, skrytte Federer.

Ikkje med

40-åringen kunne ikkje delta i Australian Open, sidan han er ute med ein langtidsskade i kneet. Federer måtte gjennom ein kneoperasjon i juli 2021.

Novak Djokovic var heller ikkje med i Australian Open, av heilt andre grunnar. Serbaren fekk ikkje innreise til Australia sidan han nektar å ta koronavaksine.

Likevel tok meisteren frå 2021 seg tid til å gratulere Nadal, i ei litt meir kortfatta hyllest på Twitter.

– Gratulerer til Rafael Nadal for hans 21. Grand Slam. Utruleg prestasjon. Ei alltid imponerande kampånd som sigra endå ein gong, skreiv Djokovic.

Neste Grand Slam-moglegheit er Roland-Garros i mai og juni. Heile 13 av Nadals 21 Grand Slams har komme i grusturneringa, der han naturlegvis stiller som favoritt endå ein gong.

Framleis ute

I Frankrike blir det heller inga deltaking for Federer, og truleg ikkje for Djokovic. Førstnemnde siktar mot eit comeback sommaren 2022. Han har tidlegare vorte sitert på at han vil vere «ekstremt overraska» om han er klar til Wimbledon 27. juni, årets tredje Grand Slam.

Djokovic vil etter alle solemerke bli nekta å spele i Paris, på same måte som han vart nekta spel i Australia. Frankrike innførte 17. januar eit krav om vaksine for idrettsutøvarar som skal konkurrere i landet.

Med i Roland-Garros er derimot mest sannsynleg det norske tennishåpet Casper Ruud. Nordmannen måtte melde forfall til Australian Open etter eit overtrakk like før turneringa starta. Skaden er ikkje verre enn at Ruud snart skal vere tilbake i spel.

(©NPK)