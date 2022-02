Fourcade framfor OL: – Johannes er alltid favoritt

sport

I OL i Pyeongchang for fire år sidan tok Thingnes Bø gull på normaldistansen over 20 kilometer, og han har òg vunne alt som er å vinne i åra sidan. Denne sesongen har han langt frå hatt full klaff, men Fourcade har stor tru på at stryningen kan attskape gulløpet frå Sør-Korea.

– Starten av sesongen har ikkje vore som forventa. Eg må ærleg innrømme at eg hadde trudd Johannes skulle vere på eit høgare nivå, litt som i 2018/19, då han vann verdscupen. Eg trur han er tilbake i god form, han viste det i Antholz (Anterselva på italiensk). OL-gullet han tok i Pyeongchang vil òg hjelpe han med å senke skuldrene, seier Fourcade i ein intervjuseanse i regi av OL-rettshavar Discovery.

Han poengterer at OL er noko heilt spesielt, og at det ein har levert i verdscupen ikkje nødvendigvis er fasit i vinterleikane. Ofte kjem det store overraskingar, seier franskmannen.

– OL er alltid ei litt anna kjensle. I 17/18-sesongen var Johannes og eg på alle podia i starten av sesongen. Eg trur det var 14 gonger, men når sprinten i OL kom, var ingen av oss på sigerspallen. Men sjølvsagt, Johannes vil alltid vere ein favoritt.

Vanskeleg oppkøyring

Oppkøyringa til OL har vore utfordrande for mange, spesielt med tanke på smittesituasjonen.

– Eg er i Beijing, og eg kan seie at det er ein spesiell atmosfære gitt smittesituasjonen, mellom både nasjonane, utøvarane og støtteapparata. Fordi dei veit at det alltid er noko som heng over hovudet på deg som ei mørk sky, og som kan slå deg ut av konkurransen når som helst.

– Sebastian Samuelsson var ikkje i Antholz, det norske landslaget var ikkje i Ruhpolding. Derfor er eg veldig spent på dette OL-et. Det er ein ny situasjon for mange, og eg lurer på korleis andre utøvarar vil takle det.

Siste sjanse

Ein annan nordmann Fourcade har kjempa mange duellar mot, er Tarjei Bø. Stryningen har framleis til gode å vinne eit individuelt OL-gull, noko Fourcade unner han. Franskmannen sparer ikkje på superlativa når han beskriv 33-åringen.

– Eg er ikkje objektiv når det gjeld å snakke om Tarjei. Eg kjenner han altfor godt. Han er ein briljant idrettsutøvar. Han vart OL-meister på stafetten i 2010. I 2011 vann han verdscupen samanlagt, men etter det har det vorte nokre tilbakeslag. Men kvar einaste gong er han i stand til å komme tilbake.

– Han er ikkje favoritt, men i perspektivet mitt den eine som kan skape ei overrasking utan at det er ei overrasking. Eg vil eigentleg ikkje seie det, for eg vil ikkje at det skal slå ut den andre vegen, men eg ser for meg at han tek eit individuelt gull, seier Fourcade.

