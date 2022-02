IOC tvingar taiwanske utøvarar til å delta på OL-opningsseremonien

sport

Ifølgje Insidethegames vart strenge koronareglar og forseinka fly oppgitt som årsak då taiwanarane fredag opplyste at OL-troppen deira ikkje vil delta verken på opningsseremonien eller avslutningsseremonien i OL.

Samtidig har det herska spekulasjonar om at arrangøren ville «nedgradere» Taiwans status under OL-opninga. Kina anerkjenner ikkje Taiwan som eige land, og det har vore auka spenningar mellom landa. Under OL må taiwanske utøvarar dessutan konkurrere under namnet Kinesisk Taipei.

Taiwans olympiske komité hevdar no at dei har fått fleire førespurnader frå Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) der dei understrekar eit krav om at alle OL-delegasjonane samarbeider for sende representantar til OLs opnings- og avslutningsseremoni.

Dermed har ikkje Taiwan noko anna val enn å sende deltakarar til seremoniane. Det er rett nok ikkje klart kor mange som deltek der. Taiwan sender ein delegasjon på i alt 15 personar til OL, blant desse fire utøvarar.

Det er samtidig venta at andre høgtståande representantar for Taiwan kjem til å boikotte seremoniane og heller konsentrere seg om å støtte utøvarane i landet.

(©NPK)