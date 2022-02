Kristoffer Brun satsar vidare mot Paris-OL

sport

Etter eit skuffande sommar-OL i Tokyo har motivasjonen vore så som så for bergensaren. No er treningslysta og svolten tilbake, og han har bestemt seg for å satse fram mot OL i Paris, skriv Bergens Tidende.

– Lysta har komme sakte, men sikkert tilbake. Eg er ikkje forsynt. Eg leitar framleis etter det perfekte løpet, seier 33-åringen til avisa.

Brun har rodd til VM-gull i dobbeltsculler lettvekt menn med Are Strandli i 2013 og OL-bronse i Rio med same partnar.

Seinare vann han EM-gull i lettvekt singlesculler i Poznań i 2020. Under sommar-OL i Tokyo i fjor vart Brun og Strandli nummer tolv etter å ha velta i semifinalen.

Kva båt 33-åringen skal halde fram i, er framleis uklart. I første omgang blir det ein dobbeltfirar.

(©NPK)