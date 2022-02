Norsk støttepersonell testa korona-positivt i Beijing

sport

Det opplyser Olympiatoppen i ei pressemelding etter at NRK først rapporterte om minst éin smitta person om bord i flyet.

Personane som testa positivt, har nyleg vore koronasmitta, men testa negativt på Gardermoen før avreise.

– Dei to skal no testast igjen, for eventuelt å stadfeste den første positive testen. Er òg desse testane positive, ventar isolasjon i samsvar med Playbook. Nærkontaktar er enno ikkje avklarte, men ingen utøvarar er nærkontaktar knytte til desse to tilfella, opplyser kommunikasjonssjef Halvor Lea i Olympiatoppen.

Alle om bord i flyet testa negativt på koronaviruset før avreise. Dei norske langrennsherrane tok PCR-testar på Gardermoen, men resten tok antigene hurtigtestar.

På det aktuelle charterflyet var det mange norske OL-utøvarar, mellom anna langrennsherrane, skihopparar og ei rekkje skiskyttarar.

Fredag var det tre personar i det norske OL-støtteapparatet som testa positivt etter å ha reist frå Noreg med charterfly. Desse tre er no ute av isolasjon etter å ha testa negativt tre gonger kvar.

– Etter isolasjonen har dei tre nærkontaktstatus, det vil seie at dei kan utføre jobbane sine, må halde to meters avstand, bruke munnbind, men halde seg på rommet når dei ikkje utfører jobben sin, opplyser Olympiatoppen.

(©NPK)