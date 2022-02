sport

31-åringen er dermed kontraktslaus, men han vil halde fram med å trene med Bournemouth medan han kjem seg etter ein leggskade.

Målvakta skreiv under for Bournemouth i august i fjor, og han spelte berre tre kampar for «The Cherries» i dei seks månadene han var i klubben.

«Alle i klubben vil takke Ørjan for den harde innsatsen hans gjennom tida i klubben og ønskjer han det aller beste for framtida», skriv klubben på nettstaden sin.

