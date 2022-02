Premier League-klubbane brukte over tre milliardar i januarvindauget

sport

Kjøpa av Luis Diaz (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle) og Rodrigo Bentancur (Tottenham) bidrog til at bruttobeløpet totalt i januar landa på 295 millionar pund, ifølgje revisjonsfirmaet.

Det svarer vel til 3,5 milliardar kroner etter dagens kurs og gir det nest dyraste vintervindauget for PL-klubbane nokosinne.

– Dette overgangsvindauget antydar at dei økonomiske konsekvensane til koronapandemien byrjar å lette. Pengebruken er tilbake på nivåa vi såg før pandemien, fastslår Dan Jones, sjef for Deloittes sportsøkonomiavdeling.

Rekorden er stadig frå januar 2018, då klubbane i Englands toppliga til saman brukte 430 millionar pund. Den gong skifta mellom anna Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) og Aymeric Laporte (Manchester City) klubb.

Spesielt for årets januarvindauge er det at dei fem nedste klubbane på PL-tabellen brukte over halvparten av totalbeløpet. Nyrike Newcastle bidrog betydeleg til det. Klubben betaler etter seiande 420 millionar for å hente Guimarães frå Lyon.

(©NPK)