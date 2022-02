Bjørn Dæhlie flyttar til Sveits

sport

Skilegenda stadfestar avgjerda overfor Nettavisen.

Dæhlie hevdar at han og kona har vurdert flytting i fleire år, men at det først no har passa med omsyn til jobb og familie.

– Vi er midt i 50 åra og har funne ut at om vi skulle realisere planen vår om å bu i utlandet, så må det bli no, seier han.

For to år sidan melde den tidlegare langrennskongen flytting til Bø i Vesterålen fordi den fråflyttingstrua kommunen opererte med svært låg formuesskatt. Etter å ha vorte heftig kritisert for avgjerda, selde Dæhlie huset i fjor.

No går ferda til Sveits, som også er kjent for lågt skattenivå.

