Brann-talent klart for Bodø/Glimt – NFF granskar overgangen

Brann visste at det ville bli vanskeleg å halde på den danske ungguten etter nedrykket frå Eliteserien, og onsdag blir det stadfesta at han er klar for Bodø/Glimt.

– Det hadde ikkje vore mogleg å hente han til Brann utan ei felles forståing for at han kunne få reise vidare om vi rykte ned, om det kom eit tilbod som var bra både for oss og han. Då Glimt kom på banen, ønskte Japhet å ta den moglegheita, og vi har fått i hamn ein avtale som er bra for Brann, seier sportsleg leiar Jimmi Nagel Jacobsen.

Denne semja mellom Larsen og Brann skal bli gjennomgått av NFF, melder TV 2.

– NFF vil gå gjennom utsegnene frå Brann og deretter vurdere om vi ber Brann om ei forklaring i samband med saka, skriv juridisk rådgivar Henrik Salveson i ein e-post til TV-kanalen.

Munnlege avtalar er i strid med overgangsreglane til Norges Fotballforbund. I reglementet står det:

« … Det kan heller ikkje avtales avgrensingar i klubbens frie forhandlingsrett ved framtidig overgang til ny klubb».

