Gjert Ingebrigtsen sjukmeldt – sønene trenar seg sjølv

sport

Det fortel Henrik Ingebrigtsen overfor Stavanger Aftenblad.

– Slik situasjonen er no, vil ikkje Gjert kunne fungere i rolla som trenar for oss, seier han.

– Framover vil vi vareta treninga oss brørne imellom. Både Jakob og Filip satsar på innandørssesongen, og det er viktig at dei kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståing for at vi ikkje kan gå i detaljar om situasjonen, legg eldstemann i brødretrioen til.

Gjert Ingebrigtsen har vore heilt sentral i utviklinga til sønene. Han vart kåra til årets trenar på Idrettsgallaen i 2019.

Ingebrigtsen-brørne har på kvar sin måte prega verdstoppen i friidrett. Alle tre har teke internasjonale meisterskapsgull. Jakob har hatt størst suksess, og i fjor vart han OL-meister på 1500 meter. Han har òg EM-gull på same distanse og 5000 meter.

(©NPK)